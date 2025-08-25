Isparta’nın 15 bin nüfuslu Keçiborlu ilçesindeki hükümet konağı iktidarın itibardan tasarruf etmediğinin örneklerinden biri oldu. 29 Aralık 2016’da sözleşmesi yapılan ve 2017’de yapımına başlanan bina için Isparta Valiliği bütçesinden o dönem 6 milyon 142 bin TL ödendi.. Binanın maliyeti yapıldığı yıl 1 milyon 739 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Güncel kurla ise bugünkü maliyeti yaklaşık 71 milyon TL oldu. Keçiborlu‘da kaymakamlık ve bağlı birimlerin görev yapacağı binanın adı ‘Konak’ ama kendisi ‘Saray’ oldu.

‘ÜLKEMİZİ ANLATIYOR’

Isparta Keçiborlu Hükümet Konağı’na ilişkin fotoğraf sosyal medyada, “Burayı gördünüz mü bilmiyorum, Keçiborlu küçük bir ilçe. Konak ise külliye… Evlerin çoğunun çatısı, sıvası bile yok. Ülkemizin içinde bulunduğu durumu o kadar güzel anlatıyor ki…. Üzücü…” notuyla paylaşıldı. Vatandaşlar, sosyal medyada hızla yayılan şatafatlı hükümet konağına tepki gösterdi.

Dünya devinin başbakanlık konutu Keçiborlu’nun yanında cüce kaldı

15 bin nüfuslu Keçiborlu ilçesinin Kaymakamı burada çalışıyor. Dünya siyasetine yön veren İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise başbakanlık konutu “10 Numara”da (solda) ülkeyi yönetiyor.