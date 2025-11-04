Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis çıkışının ardından her gün yeni bir skandal gündeme geliyor.

Profesyonel futbolcu B.A., bir süredir illegal bir bahis sitesi üzerinden maçlara bahis yapıyordu.

Ancak olay, oyuncunun kendi maçlarına da bahis oynamasıyla başka bir boyut kazandı.

'OYUNDAN ÇIKAR' BAHSİ

Futbolcu B.A., oynadığı bir maçta kendisiyle ilgili bahisler yaptı.

Son olarak, “Oyuncu oyundan çıkar” seçeneğine yüksek miktarda para yatıran futbolcu, 70. dakikada oyundan çıkınca site yöneticilerinin dikkatini çekti.

Bu durum, sistemdeki olağan dışı hareketleri inceleyen site yöneticilerinin duruma uyanmasına neden oldu.

'KENDİ MAÇLARINA BAHİS YAPMA'

Skandalın büyümesi üzerine, illegal bahis sitesinin yöneticileri futbolcuya ulaşarak, “Kendi maçlarına bahis yapma, düz sonuç bahisleriyle yetin. Aksi halde hesabını kapatacağız” uyarısında bulundu. Ancak olay burada bitmedi.

'SİZE HER AY 150 BİN LİRA VEREYİM' TEKLİFİ

Gazeteci Umut Eken’in aktardığı bilgilere göre futbolcu B.A., site yöneticilerine “Olayı büyütmeyin, hesabımı kapatmazsanız size her ay 150 bin TL öderim” teklifinde bulundu.

Fakat bu teklif reddedildi. Bahis sitesinin yöneticileri futbolcunun hesabını kapattı ve olay futbol çevrelerinde konuşulmaya başlandı.

KULÜPSÜZ KALDI

Skandalın ardından futbolcu, sezon sonunda kulübünden ayrılmak zorunda kaldı. Şu anda hiçbir kulüpte forma giymiyor. Olayın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve ilgili birimler tarafından araştırılıp araştırılmadığı ise henüz bilinmiyor.