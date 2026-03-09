Denizli’de yaşayan 47 yaşındaki Asuman Pişken, KOSGEB ve TKDK destekleriyle kurduğu dondurma markasıyla 30 kişilik ekibiyle üretim yapıyor ve ürünlerini ülke genelinde müşterilere sunuyor.

Merkezefendi ilçesinde eşi ve iki çocuğuyla yaşayan Pişken, uzun yıllar tekstil sektöründe çalıştıktan sonra 2009 yılında dondurma sektöründe pazarlamacı olarak işe başladı.

ÜLKENİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİYOR

Kendi işini kurma hayaliyle 2016 yılında KOSGEB ve TKDK’ye başvuran Pişken, aldığı desteklerle üretim tesisi kurarak Gıda Toptancıları Sitesi’nde imalata başladı. İki katlı tesisinde 30 çalışanıyla üretim yapan Pişken, dondurmalarını ülkenin dört bir yanına ulaştırıyor.

Asuman Pişken, dondurma işinde 17 yıllık tecrübesi olduğunu belirterek, “Kendi markamla işimin patronu olmayı istedim. Üretimi de kendimiz yapalım dedik. Kendi ustamızı yetiştirdik, elemanlarımızı usta haline getirdik. Artık Denizli’de Maraş dondurmasını kendimiz üretiyoruz” dedi.

'ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELDİK'

Üç kez destek aldığını anlatan Pişken, başlangıçta sınırlı imkanlarla yola çıktıklarını, destekler sayesinde üretim kapasitesini ve makine sayısını artırabildiklerini söyledi.

Pişken, “İlk başta küçük bir mekanımız vardı, şimdi 1200 metrekarelik iki katlı bir yerimiz var. Zorlukların üstesinden geldik ve kendi işimizi kurduk” ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK 5 TON ÜRETİM

Pişken, meyveli dondurma çeşitlerinde kendi tarlalarında yetişen ürünleri kullandıklarını ve sezonda günlük 5 ton üretim yaptıklarını, kapasitenin ise günlük 17 tona kadar çıkabileceğini belirtti. Yıllık üretimleri ise 600-700 ton civarında gerçekleşiyor.

Toplam 31 çeşit dondurma ürettiklerini vurgulayan Pişken, iç pazardaki paylarını artırmayı sürdürdüklerini ve yakın zamanda yurt dışına açılmayı hedeflediklerini söyledi.