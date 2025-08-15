Astrolojiye olan ilgisi ve sembolik diliyle tanınan Nostradamus, ölümünden önce papaza “Bu son gecem, beni yalnız bırakın, sabaha ölmüş olacağım” diyerek kendi sonunu önceden tahmin etmişti. Bugüne kadar Fransız İhtilali’nden 11 Eylül saldırılarına kadar pek çok önemli olayı öngördüğü iddia edilen kahin, 2026 yılı için de ürkütücü kehanetlerde bulundu.



III. DÜNYA SAVAŞI VE KÜRESEL ÇATIŞMALAR

Nostradamus, “Büyük savaşın 7 ayında insanlar kötülük yapmaktan öldü” ifadesiyle 2026’da başlayabilecek küresel bir savaşa dikkat çekti. Kehanetler, Rusya-Ukrayna savaşının genişleyerek III. Dünya Savaşı’na dönüşebileceği şeklinde yorumlanıyor. Ayrıca Fransa’nın Rouen ve Evreux şehirleri için “Krala yenilmeyecek” ifadeleri yer alıyor.



KRALİYET SARAYINDA ATEŞ VE YENİ DÜNYA DÜZENİ

Kehanetlerden birinde kraliyet sarayının üzerinde bir ateş görüleceği ve bunun medeniyetin küllerinden yeni bir dünya düzeninin doğacağı anlamına geldiği öne sürülüyor.



İKLİM KRİZİ VE FELAKETLER ZİNCİRİ

Nostradamus, 2026’da sıcaklıkların daha da artacağını, deniz seviyelerinin beklenmedik ölçüde yükseleceğini belirtiyor. Küresel ısınmanın kontrolden çıkmasıyla yaşam koşullarının zorlaşacağı, kitlesel huzursuzluğun zirve yapacağı öngörülüyor.

Diğer öngörüler arasında;

Karadeniz’in balıklarının “kaynayacak” kadar ısınması,

Japonya’da büyük bir deprem ve dünyanın farklı bölgelerinde sel felaketleri,

Gökten düşecek “ateş”in asteroid çarpması ya da insan kaynaklı bir kriz olabileceği,

Paris’te istila ihtimali ve Avrupa Birliği’nin çöküşü yer alıyor.

EKONOMİK ÇÖKÜŞ VE GIDA KITLIĞI

Kehanetlerde küresel gıda kıtlığı, açlık ve enflasyon patlamasıyla büyük göç hareketleri yaşanacağı belirtiliyor. “Büyük şehrin etrafında askerler olacak” ifadesi, ekonomik krizlerin toplumsal çatışmalara dönüşebileceğine işaret ediyor.



TEKNOLOJİK VE BİYOLOJİK TEHDİTLER

Nostradamus, 2026’da bilgisayar ve robotların insanlığı ele geçireceğini öne sürüyor. Ayrıca Rusya’nın bir biyolojik silah geliştirerek insanları zombiye dönüştürebilecek bir virüs yayacağı iddiası da dikkat çekiyor.



UYARI: KEHANETLER KESİN GERÇEKLER DEĞİL

Tarih boyunca Nostradamus’un öngörüleri geniş kitlelerin ilgisini çekse de, uzmanlar bu dizelerin sembolik ve yoruma açık olduğunu hatırlatıyor. Kehanetlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise 2026 yılında ortaya çıkacak.