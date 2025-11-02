Dünya üzerindeki en uzun ömürlü memelilerden biri olan Grönland balinaları, 200 yılı aşkın süre yaşayabiliyor. Wellcome Sanger Enstitüsü'nden evrimsel genetikçi Dr. Alex Cagan, bu türü "uzun ömürlülüğün süperstarı" olarak tanımlıyor.

HASARLI DNA'YI MÜKEMMEL ŞEKİLDE ONARIYOR

Nature dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre, New York Rochester Üniversitesi'nden bilim insanları, balinanın hücrelerinde "CIRBP (Cold-Inducible RNA Binding Protein)" adlı özel bir proteinin olağanüstü bir rol oynadığını keşfetti.

Bu protein, hücrelerin hasarlı DNA’yı mükemmel bir doğrulukla onarmasına yardımcı oluyor.

Araştırmanın başyazarı Prof. Vera Gorbunova, "Bu protein, kanserin gelişimini engelliyor ve hücre yaşlanmasını büyük oranda yavaşlatıyor. DNA'sı hasar gördüğünde bile mutasyonlara karşı son derece dirençli" ifadelerini kullandı.

İNSAN HÜCRELERİNDE DE ETKİLİ OLDU

Bilim insanları, CIRBP proteininin etkilerini laboratuvar ortamında test etti.

Protein insan hücrelerine aktarıldığında, DNA onarımının daha hassas ve hızlı gerçekleştiği gözlemlendi.

Üstelik aynı protein, meyve sineklerinin yaşam süresini de uzattı.

Araştırmacılar bu bulgunun, gelecekte insan ömrünü uzatacak tedavilerin kapısını aralayabileceğini düşünüyor.

SOĞUK SULAR UZUN ÖMRÜN SIRRI OLABİLİR

Bilim insanları, Grönland balinasının soğuk Arktik sularında yaşamasının bu mekanizmayı tetiklediğini düşünüyor. Düşük sıcaklıklarda CIRBP seviyesinin arttığı, bunun da balinanın hücresel onarım kapasitesini güçlendirdiği tespit edildi.

Dr. Alex Cagan, bulguların önemini şu sözlerle özetledi:

"Sonuçlar son derece ikna edici. Diğer laboratuvarlar tarafından da doğrulanırsa, bu bulgular yaşlanma ve kanserle mücadelede devrim yaratabilir."