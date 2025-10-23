BBC Wildlife Magazine'in haberine göre kuzey batağanı her sonbahar Alaska ve Sibirya'dan kalkıp 11 bin kilometrelik bir uçuşla Avustralya ve Yeni Zelanda'ya göç ediyor. Üstelik bu yolculuk boyunca ne duruyor, ne de yemek yiyor. Tam 9 ila 10 gün boyunca kesintisiz uçuyor. Bu özellik, onu yeryüzündeki en uzun süre kesintisiz yolculuk yapan hayvan haline getiriyor.

ORGANLARINI KÜÇÜLTÜP YAĞA ÇEVİRİYORLAR

Uçuş öncesinde kuşlar birkaç hafta boyunca midyeler, yumuşakçalar ve yüksek yağlı deniz canlılarıyla besleniyor. Bu dönemde hızla kilo alarak vücutlarını adeta bir yağ deposuna dönüştürüyorlar.

Ancak en dikkat çekici olay bundan sonra gerçekleşiyor...

Kuzey batağanı, göçe hazırlanırken 'otofoji' adı verilen biyolojik bir süreç başlatıyor. Bu süreçte kuş; karaciğer, böbrek, mide ve bağırsaklarının bir kısmını parçalıyor ve kendi dokularını enerji ve yağa dönüştürüyor.

Bu inanılmaz adaptasyonun amacı, uçuş sırasında hem vücut ağırlığını azaltmak hem de daha fazla enerji depolamak.

Araştırmacılara göre kuşun iç organ hacmi yüzde 25'e kadar azalıyor ancak kas kütlesi ve kalp gücü korunuyor. Böylece kuş hem daha hafif hem de daha dayanıklı hale geliyor.

VARIŞ NOKTASINDA ORGANLARINI YENİDEN OLUŞTURUYOR

Kuş, 10 günlük uçuşun ardından Avustralya ya da Yeni Zelanda'ya ulaştığında mucizevi bir biçimde kaybettiği organlarını yeniden büyütüyor.

Bu, hayvanlar dünyasında son derece nadir görünen bir yetenek. Bilim insanlarına göre bu kuş türü hem kaybettiği doku miktarı hem de yeniden oluşturma kapasitesiyle dünyadaki en sıra dışı canlılardan biri olarak görülüyor...