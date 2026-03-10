ABD futbolunda merak edilen bahis soruşturması sonuçlandı. MLS tarafından yürütülen kapsamlı bahis soruşturmasında iki futbolcunun birçok karşılaşmaya bahis oynadığı tespit edildi. Yapılan incelemede özellikle Columbus Crew ile New York Red Bulls arasında oynanan bir maç dikkat çekti.

Soruşturma kapsamında Derrick Jones’un söz konusu maçta sarı kart görmesi üzerine bahis oynandığı ve iki futbolcunun bu konuda iş birliği yaptığı belirlendi.

Ligden yapılan açıklamada, "Soruşturmanın sonuçlarını inceledikten sonra MLS, oyuncuların 2024 ve 2025 sezonlarında kendi takımları da dahil olmak üzere futbol üzerine kapsamlı bahis oynadıkları sonucuna vardı. Derrick Jones ve Yaw Yeboah 19 Ekim 2024 tarihli bir maçta Jones'un sarı kart görmesi üzerine bahis oynadı ve Jones da sarı kart gördü." denildi.

Lig yönetimi, Derrick Jones ve Yaw Yeboah’a MLS’ten ömür boyu men cezası verdi. İki oyuncu 2024 yılında Columbus Crew formasıyla birlikte oynadı. Jones 2025 sezonunda Columbus Crew’de kalmaya devam ederken 1 Ocak 2026’dan bu yana kulüpsüz durumda bulunuyor. Yeboah ise Los Angeles FC ile sözleşme imzaladıktan sonra kontratını feshetti ve kariyerine Çin’de devam ediyor.