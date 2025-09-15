Olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
Kızı ve oğlunu okula götüren kişi, çocuklarıyla yürüdüğü sırada yanlarından hızla geçen cipin sürücüsüne tepki gösterdi.
Bunun üzerine geri manevra yapan sürücü, cipi durdurup bu kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı.
Daha sonra aracına binen sürücü, bölgeden ayrıldı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın kamuoyunda tepki çekmesinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."
İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sürücünün İstanbul'da gözaltına alındığını bildirdi.
"Gereği yapıldı, babaya tokat atan şüpheliyi yakaladık diyen" Ali Yerlikaya, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Kocaeli’nin Gebze ilçesinde; sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin O.C. (33) olduğu tespit edilmiştir.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası şüpheli İstanbul’da yakalanmıştır.
Çocuklarının gözü önünde babaya şiddet uygulanması; yalnızca çocukların güven duygusunu değil, toplumumuzun huzurunu da doğrudan tehdit eden bir davranıştır.
Toplum huzuruna kast edenlere, trafik güvenliğini hiçe sayan zorbalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.
112 Acil Çağrı Merkezimizi Arayın, Biz Gereğini Yapalım."