Ganalı papaz Ebo Nuh, 'Allah'tan aldığı mesaj' sebebiyle, gelecek Tufan'a karşı bir gemi inşa etmeye başladı.

Ebo Nuh inşa ettiği, Nuh'un gemisini andıran 10 gemi şimdiyse suya inmeye hazırlanıyor. Daha doğrusu, suyun gemilere gelmesine. Zira Ebo Nuh'a göre yarın, ikinci Büyük Tufan'la tüm dünya sular altında kalacak.

Sosyal medyada fenomen haline gelen, paçavralar içinde dev ahşap gemi üzerinde çalışan Ebo Nuh, Noel günü büyük tufanın başlayacağını konusunda onu dinleyen herkesi uyarıyor.

Papaz, 'Allah'ın bu gemiyi yapması için kendisini görevlendirdiğini' söylüyor. Kendini peygamber ilan edenm adam, 3 yıl içinde 10 gemi inşa etti.

Ebo Nuh, gemiye gelecek hiç kimseden bir şey talep etmiyor. Papaz, "gemi için bir ücret yok, Tanrı herkes için" açıklamasını yaptı.

Şimdiyse Ebo Nuh, yarını dikkatle bekliyor. Gemisinin üzerine uyuyan papaz, yarın dünyanın sona ereceğinden emin.