ABD Başkanı Donald Trump’ın Savaş Bakanı ırkçı Pete Hegseth, haddini ve boyunu aşan sözler etti. Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında ABD-İsrail’in saldırdığı İran’la ilgili “İslam Peygamberinin yanılgılarına inanan rejimler” ifadelerini kullanan Hegseth sözlerini şöyle sürdürdü: “Böyle rejimlerin nükleer silahı olamaz.” Hegseth’in sözlerine dünya sessiz kaldı.

ABD Başkanı Trump, Bakan Hegseth’e bağırırken görüntülendi.

Fanatikler kullanıyor

Eski bir savaş gazisi olan Hegseth’in kolları ve vücudundaki dövmelerde “Deus Hult” yazılı ve çapraz iki tüfek işareti var. Deus Hult, Latince ‘Tanrı böyle istiyor’ anlamına geliyor.

Bu söz Orta Çağ’da, Birinci Haçlı Seferi sırasında (1095), Papa II. Urbanus’un çağrısı sonrası Haçlılar tarafından slogan olarak kullanılmıştı. Göğsündeki haç işareti de yine Haçlılardan kalma. Günümüzde fanatikler tarafından kullanılıyor.

EROL MÜTERCİMLER: BAKAN BEN BİR SAVAŞ TANRISIYIM DEMEK İSTİYOR

“Bu dövmeler Ortaçağ haçlı zihniyetini yansıtıyor. Kolundaki çapraz piyade tüfekleri ve ABD bayrağı, savaşa ABD olarak her an her yerde hazır oldukları mesajı veriyor. Kendisi Protestan Evanjelist ve Kral 7. Edward’ın yolundan gittiğini ifade etmeye çalışıyor. Haç ise Kudüs haçı olarak biliniyor. Bu simge Hıristiyanlığın en eski simgesidir. Koldaki ise “Tanrı öyle istiyor” ifadesidir, savaş narası olarak seslendirilirdi. Bakan, aşırı muhafazakarların kilisesine gidiyor. Bu kilisenin aynı ekolü Kudüs’te de var. En büyük özellikleri kadınlara oy hakkı verilmemesi fikrini savunmaları, gerçek Hıristiyan kadının kocasına itaat etmek zorunda olmasını düşünmeleri. Kısacası Bakan, ‘Ben savaş tanrısıyım’ demeye çalışıyor.”

Kutsal savaş yaptıklarına inanıyorlar

Gazeteci Ali Bektan: “Haç Hıristiyanlık sembolüdür. ‘Deus Vult’ Latince’de ‘Tanrı bunu istiyor’ anlamına gelir. Avrupa’da Hıristiyanlar Tanrı’nın tüm bölgeyi asıl Hıristiyanlık inancına döndürmelerini istediğine inanıyorlardı. Sloganları ‘Deus vult’ oldu. Trump ve Netanyahu şu anda İran ile kutsal bir savaş yaptıklarına inanıyorlar ve ABD halkının buna İnanmasını istiyorlar. Trump 2015 seçimlerinde kilise desteği ile kazandı. İlk işi Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmadan çıkmak oldu. İsrail’in istediği oldu. İsrail din devletidir. Evanjelist, Hristiyanlar ve Yahudiler, Armageddon Savaşı’na inanıyorlar. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar bir olacak, İslam ülkeleri ile savaşacak. Müslümanlar onlara göre “Yecüc mecüc veya gog magog”dur.