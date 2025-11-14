MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu son zamanlarda özel yaşantısıyla adından söz ettiriyor.

Sivrioğlu 2021 yılında 20 yıllık eşi Aslı Sencer'den boşanmış, kendisinden 21 yaş küçük Pınar Kayabaşıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ardından adı Ayşe Özyılmazel'le anılmış, o ilişkinin de kısa sürmesinin ardından bir süre kabuğuna çekilen Somer Şef, aşka kapılarını Tilbe Uslu ile yeniden açmıştı. İlişkisi geçen ay biten Somer Şef önceki akşam ise yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Tilbe Uslu'dan ayrılan Somer Sivrioğlu yeni sevgilisi Talya Didem Belen'le 'Oyunun Oyunu' adlı tiyatro oyununun prömiyerine el ele katıldı.

"CİDDİ BİR İLİŞKİ İÇERİSİNDEYİM"

Yeni ilişkisi hakkında "Ciddi bir ilişki içerisindeyim. Daha önceki gibi, geçsin gitsin bir ilişki değil bu" diye konuştu.