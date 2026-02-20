Tampa Polisi tarafından yürütülen soruşturmada Zinger’ın, özellikle 12-15 yaş grubundaki çocukları hedef aldığı belirtildi. Kendisini internet ortamında "evde eğitim gören bir ortaokul öğrencisi" olarak pazarlayan kadının, küçük yaştaki çocuklarla Snapchat üzerinden iletişim kurarak güvenlerini kazandığı ifade edildi.

YENİ MAĞDURLAR ORTAYA ÇIKTI

Kasım 2023’te gerçekleştirilen ilk tutuklamanın ardından, soruşturma derinleştirildikçe mağdur sayısının arttığı saptandı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, 2024 yılının Nisan ayında dosyaya dört yeni mağdurun daha eklenmesiyle suçlamalar ağırlaştı.

Zinger’ın çocuklarla kurduğu iletişimin detayları mahkeme evraklarına yansırken, istismarın dijital platformlar üzerinden paylaşılan içeriklerle ve ardından kurulan fiziksel temaslarla şekillendiği iddia ediliyor. Yetkililer, internet üzerindeki anonimliğin bu tür suçlarda nasıl bir kalkan olarak kullanıldığına dikkat çekti.

AİLEDEN "ZİHİNSEL SORUN" SAVUNMASI

Ocak 2026’da basına açıklamalarda bulunan baba Josh Zinger, kızının uzun süredir zihinsel ve gelişimsel sağlık sorunları yaşadığını ileri sürdü. Kızının bilişsel durumunun dosyada yeterince dikkate alınmadığını savunan baba, "asıl mağdurun kendi kızı olduğunu" iddia ederek suçlamalara karşı farklı bir savunma stratejisi izledi.

Kızının psikolojik durumunun mahkemece değerlendirilmesi gerektiğini savunan aile, yargılama sürecinde bu durumu ana savunma noktası yapmaya hazırlanıyor. Ancak savcılık, mağdur çocukların yaşadığı travmanın ve suçun sistematik yapısının altını çizmeye devam ediyor.

DURUŞMA İÇİN GÜN SAYILIYOR

Tüm dünyanın yakından takip ettiği çocuk istismarı davasında yargılama süreci için takvim netleşti. Mevcut mahkeme kayıtlarına göre, Alyssa Ann Zinger'ın yargılanmasına 26 Mayıs 2026 tarihinde başlanacak.

Zinger’ın suçlamaları kabul edip etmeyeceği veya mahkemenin zihinsel sağlık savunmasına nasıl bir karşılık vereceği henüz bilinmiyor. Dosyadaki ağır iddialar mahkeme kararıyla kesinleşene kadar Zinger'ın tutukluluk halinin devam etmesi bekleniyor.