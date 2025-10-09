Haberlere göre Fonseca, Vinicius Junior’un telefonunda başka kadınlara gönderilmiş mesajları buldu. Bu durum üzerine çift arasında sert bir tartışma yaşandığı, Fonseca’nın öfkesine hakim olamayarak futbolcuyu yaşadığı evden çıkardığı belirtildi.

İlişkileri Yeni Başlamıştı

Çiftin birlikteliğinin oldukça yeni olduğu biliniyordu. Ancak kısa süren bu aşk, Vinicius Junior’un sadakatsizliğiyle sarsıldı.

Vinicius’un “İhanet Geçmişi” Hatırlatıldı

Brezilya basını, haberinde Vinicius Junior’un geçmişteki ilişkilerinde de benzer sadakatsizlik iddialarıyla gündeme geldiğini hatırlattı. Fonseca’nın bu kez ihanet karşısında geri adım atmayarak “ihaneti affetmeyen kadın” olarak adından söz ettirdiği ifade edildi.