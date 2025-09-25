Geçtiğimiz hafta İrem’in elenmesinin ardından takımlar ve kaptanlar yeniden belirlendi. Mavi takımın kaptanı olan Çağatay ile Mehmet Şef arasında ciddi bir tartışma yaşandı. Fragmandaki görüntüler, stüdyoda tansiyonun oldukça yükseldiğini gözler önüne serdi.

Olayın fitilini ateşleyen gelişme, Çağatay’ın takım arkadaşlarına yönelik alaycı sözleri oldu. Yarışmada üst sıradaki yarışmacılara “Benim dükkanım var, siz düşünün” diyerek laf atan Çağatay, Mehmet Şef’in tepkisini çekti. Mehmet Şef, daha önce de benzer davranışlar nedeniyle uyardığı Çağatay’a bu kez sert bir çıkış yaptı.

“Çağatay sus!” diye bağıran Mehmet Şef, sözlerini “Bak, seni geçen de uyardım. Ağzını yüzünü oynatma, çık dışarı. Yeter ya!” ifadeleriyle sürdürdü.

Bu sözlerin ardından stüdyoda ortam daha da gerildi. Mehmet Şef’in Çağatay’ı stüdyodan kovması, olayların büyümesine yol açtı. Ancak Çağatay, dışarı çıkmak yerine öfkesini kontrol edemeyerek doğrudan Mehmet Şef’in üzerine yürüdü.

Bu gergin anlarda diğer yarışmacılar araya girerek Çağatay’ı sakinleştirmeye çalıştı. Olası bir fiziksel temas yaşanmadan müdahale eden yarışmacılar, büyük bir krizin eşiğinden dönülmesini sağladı.

MasterChef Türkiye’nin bu haftaki bölümü, yayınlanmadan önce bile sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler, fragmandaki bu anlar sonrası “Çağatay diskalifiye olacak mı?” sorusunu sormaya başladı.