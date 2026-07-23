Kene kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları yaz aylarında yeniden can almaya başladı. Sivas'ta bu yıl kene tutunması şikayetiyle hastaneye başvuran 129 kişiden 10'u yaşamını yitirirken, Tokat'ta da KKKA tanısı konulan 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Artan vakalarla birlikte vatandaşlar, kene tutunmasının ardından belirtilerin ne zaman ortaya çıktığını ve hangi şikayetlerin ciddiye alınması gerektiğini araştırmaya başladı. Uzmanlar, özellikle ilk günlerde görülebilecek belirtilere karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Kene ısırığı belirtileri ne zaman başlar?

Kene tutunmasının ardından her kişide hastalık gelişmez. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsünü taşıyan bir kenenin ısırması halinde belirtiler genellikle 1 ila 3 gün içinde, bazı vakalarda ise 9 güne kadar ortaya çıkabilir.

En sık görülen belirtiler arasında yüksek ateş, halsizlik, şiddetli baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, mide bulantısı, kusma ve ishal yer alır. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde cilt altında veya vücudun farklı bölgelerinde kanamalar görülebilir.

Uzmanlar, kene tutunması fark edildiğinde keneye çıplak elle müdahale edilmemesi, en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulması ve takip eden günlerde ateş, halsizlik ya da kas ağrısı gibi belirtiler gelişmesi halinde vakit kaybetmeden doktora gidilmesi gerektiğini vurguluyor.

KKKA neden ölüme yol açıyor, tedavisi veya panzehiri var mı?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), virüsü taşıyan kenelerin insanlara bulaştırdığı ciddi bir enfeksiyon hastalığı. Hastalık her vakada ölümcül seyretmese de, bazı hastalarda iç ve dış kanamalara, organ yetmezliğine ve çoklu organ hasarına yol açabiliyor. Uzmanlara göre ölüm riskini artıran en önemli etkenlerden biri ise hastaneye geç başvurulması.

KKKA'ya karşı onaylanmış, hastalığı doğrudan ortadan kaldıran bir panzehir veya kesin bir tedavi bulunmuyor. Tedavide hastalara sıvı desteği, kan ve kan ürünleri verilmesi, kanama kontrolü ve yoğun bakım gibi destekleyici tedaviler uygulanıyor. Bu nedenle erken tanı ve zamanında hastaneye başvurulması, hastalığın seyrini belirleyen en kritik faktörlerden biri olarak gösteriliyor.