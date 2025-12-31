Çevre gazetecisi ve yazar Tatiana Schlossberg, son evre kanser teşhisinin ardından 35 yaşında yaşamını yitirdi. Eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin torunu olan Schlossberg’in ölümünü ailesi salı günü kamuoyuna duyurdu.

Ailenin, John F. Kennedy Presidential Library and Museum aracılığıyla sosyal medyada paylaştığı açıklamada, “Güzel Tatiana’mız bu sabah aramızdan ayrıldı. Kalplerimizde her zaman yaşayacak” ifadelerine yer verildi.

Schlossberg, ölümünden bir ay önce The New Yorker’da yayımlanan yazısında, bir genetik mutasyon nedeniyle taşhis edilen akut miyeloid lösemi (AML) hastalığını açıklamıştı. Mutasyon, AML vakalarının yüzde 2’sinden azında görülüyor.

ANNE OLDU, TEŞHİS KONDU

Kanser, Schlossberg’in Mayıs 2024’te doğum yapmasından kısa süre sonra tespit edildi. Schlossberg, ekoloji ve iklim sorunları alanında yaptığı çalışmalarla tanınıyordu, birçok yayına serbest gazeteci olarak katkıda bulundu ve iklim odaklı bültenler hazırladı. Tatiana Schlossberg’in, 3 yaşında bir oğlu ve 1 yaşında bir kızı olduğu belirtildi.

Schlossberg, eski ABD Büyükelçisi Caroline Kennedy ile tasarımcı Edwin Schlossberg’in ikinci kızıydı. Kardeşi Jack Schlossberg, New York’un 12. Kongre Bölgesi’nden Demokrat aday olarak seçim yarışında bulunuyor. Kuzeni Robert F. Kennedy Jr. ise ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı olarak görev yapıyor.

Tatiana Schlossberg’in genç yaşta hayatını kaybetmesi, kamuoyunda uzun yıllardır tartışılan “Kennedy laneti” iddialarını bir kez daha gündeme taşıdı. İddialar ağırlıklı olarak, Joseph P. Kennedy Sr.’ın soyundan gelenleri kapsıyor. Özellikle siyasi suikastlar ve uçak kazaları, bu durumun en sık vurgulananları arasında yer alıyor.

"KENNEDY LANETİ" ÖRNEKLERİ

1944: Joseph P. Kennedy Jr., pilotluğunu yaptığı asker uçak patladı

1948: Kathleen Kennedy uçak kazasında öldü

1963: ABD Başkanı J.F. Kennedy suikasta uğradı; aynı yıl oğlu Patrick de öldü

1968: Senatör Robert F. Kennedy vurularak öldürüldü

1999: J.F.K. Jr.'ın pilotluğunu yaptığı uçak düştü. Eşi ve baldızıyla öldü

2012–2020: Genç jenerasyonda intihar, aşırı doz ve boğulma gibi trajik ölümler yaşandı

THE NEW YORK TIMES'IN VEDA YAZISI...

The New York Times editörlerinden Daniel Sforza, Tatiana Schlossberg için kaleme aldığı veda yazısında, onun gazetecilik hayatına ünlü bir soyadının sağladığı ayrıcalıklarla değil, sahada öğrenerek ve çalışarak başladığını anlatıyor.

Sforza’ya göre Schlossberg, cinayet haberlerinden yerel seçim analizlerine, belediye bütçelerinden bağış kampanyalarına kadar birçok alanda çalıştı; insanların onu sadece kendisi olarak tanımasını istedi.