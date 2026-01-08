Yüksek enflasyon, artan işsizlik, asgari ücrete yapılan yetersiz zam ve emeklilere dayatılan düşük maaşlar, milyonlarca yurttaşı temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma sürükledi.

Halkın geçim sıkıntısı her geçen gün ağırlaşırken, iktidarın bu tabloyu görmezden gelme çabası da sürdürülemez noktaya geldi.

Daha düne kadar CHP’li belediyelerin hayata geçirdiği Kent Lokantaları ile alay eden iktidar çevreleri, gelinen aşamada yoksulluğun varlığını dolaylı biçimde kabullenmek zorunda kaldı.

KIZILAY 81 İLDE AŞEVİ AÇACAK

BirGün'de yer alan habere göre Türk Kızılayı’nın 81 ilde aşevi açmayı hedeflediğini açıklaması, inkâr edilen yoksulluğun fiilen kabulü olarak yorumlanırken, kamuoyu araştırmaları da ekonominin ülkenin en yakıcı sorunu olduğunu ortaya koyuyor.

Anketlere göre yurttaşların önemli bir bölümü gelirinin temel ihtiyaçlara dahi yetmediğini belirtirken, iktidar cephesinden hâlâ “büyüme” ve “reform” söylemleri yükseliyor.

Ancak sahadaki gerçeklik, ekonomik krizin yönetilemediğini ve toplumun giderek daha derin bir geçim mücadelesine itildiğini gösteriyor.