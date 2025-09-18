Dar gelirli milyonlarca vatandaşın ve emeklilerin ucuz yemeğe erişim sağladığı Kent Lokantalarının bir şubesi daha açılıyor. Manisa'da açılan şube ile beraber bir de Halk Mandıra açıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi’nde Kent Lokantası ve Halk Mandıra, törenle hizmete açıldı.

Açılışa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Başkan Dutlulu, projenin amacının dar gelirli vatandaşlara destek sağlamak olduğunu vurguladı.

"REKABET DEĞİL DAYANIŞMA"

Kent Lokantası ve Halk Mandıra’nın, ihtiyaç sahiplerine yönelik bir dayanışma modeli olduğunu ifade eden Başkan Dutlulu, “Amacımız esnafa rakip olmak değil, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımıza destek olabilmek. Bu hizmet, Manisa’daki sosyal adaleti güçlendirme yolunda önemli bir adımdır” dedi.

Önümüzdeki dönemde devreye alınacak Manisakart uygulamasına da değinen Dutlulu, sosyal yardımların sadece bu kart üzerinden ve gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağını belirtti. “Yeni sistemimizle, hem yardımlar daha adil dağılacak hem de yerel esnafımız desteklenmiş olacak” diye konuştu.

"HİZMETLER ÖRNEK OLMALI"

Sosyal belediyeciliğin en çok kent lokantalarıyla özdeşleştiğini belirten Dutlulu, “Bu hizmetin öncüsü olan, erken yaşta kaybettiğimiz Ferdi Zeyrek’i rahmetle anıyorum. Aynı zamanda bu uygulamayı Türkiye’de yaygınlaştıran Ekrem İmamoğlu’na da selamlarımı gönderiyorum. Bu iki ismi halkımızın gönlünden kimse silemez” ifadelerini kullandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da açılışta yaptığı konuşmada sosyal yardım çalışmalarını anlattı. “Çocukların aç yatmadığı, ailelerin kendini yalnız hissetmediği bir Şehzadeler için çalışıyoruz. Market çekinden sıcak yemek dağıtımına, yaşlı bakımından engelli taşımaya kadar birçok hizmeti sürdürüyoruz” dedi.

Kent Lokantası’nın bu vizyona katkı sunduğunu belirten Durbay, Başkan Dutlulu’ya ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeni sistemle birlikte sosyal yardımların Manisakart üzerinden yapılacağını söyleyen Dutlulu, “Yardımlar artık kayıtlı ve ihtiyaç odaklı olacak. Ayrıca bu destekler, yerel esnaf üzerinden sağlanacak. Böylece hem ihtiyaç sahipleri nefes alacak hem de küçük esnafımız korunacak” dedi.