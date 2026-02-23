Merkez Bankası’nın verilerine göre Türkiye’de ortalama kira 22 bin 475 lira oldu. İstanbul’da ise ortalama konut kirası 36 bin 786 liraya çıktı. İstanbul’da kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması, yapı stokunun güçlendirilmesi gerekirken, dönüşüm için kiracı ve mülk sahiplerine megakentte yapılan aylık yardım ise 9 bin ile 10 bin 500 lira seviyesinde kaldı.

Kentsel dönüşümde aylık kira yardımının diğer büyükşehirlerde 7 bin 500-8 bin 500 lira, daha küçük şehirlerde ise 5 bin 500-6 bin lira olarak belirlendiği açıklandı. Dönüşümde kira desteğinden ev sahipleri 18 ay, kiracılar ise 2 ay faydalanabiliyor. Ülke ve İstanbul genelinde ortalama kiraların geldiği nokta ise sunulan desteğinin yetersizliğini gündeme taşıdı.

‘DAVALAR ARTAR’

“Ekonomi politikaları kiraların bu seviyeye ulaşmasına neden oldu. Kira artışına sebep olan da kentsel dönüşümde desteği bu kadar düşük tutan da aynı yapı” ifadelerini kullanan avukat Onur Cingil, “Kira desteğine baktığımızda ya İstanbul’un gerçekliliğinin farkında değiller ya da dalga geçiyorlar. Bu, kabul edilebilir bir rakam değil. Kira yardımı bu şekilde devam ederse İstanbul’da dönüşüm kaynaklı davalar artabilir, dönüşüm yavaşlar, sorunlar çoğalır” dedi.

“Ancak bakanlık; müteahhitler ile vatandaş arasında imzalanan sözleşmelerde bu desteğin üzerinin müteahhitlerce tamamlandığını biliyor. Bu, böyle olmamalı” açıklamasını yapan Cingil, “Devlet mekanizması tüm diğer koşulları bir kenara itip, vatandaşı başkasına muhtaç etmeden, sosyal devlet ilkesi ile ilerlemeli. Dönüşümde halk müteahhidin insafına kalıyor” diye konuştu.

‘Kiracıya destek 22 bin lira, taşınma bedeli ise 70 bin lira’

Gayrİmenkul hukukçusu Çiğdem Kezer, “Açıklanan rakamlar çok düşük. İstanbul’da kiracılara sunulan destek en fazla 22 bin lira oluyor. Kiracılar daha fazla mağdur ediliyor. Oturdukları konuttan ayrılarak yeni ev bulmak zorundalar, alıştıkları semtten ayrılmak zorunda da kalabiliyorlar. İstanbul içinde nakliye bedelleri en düşük 70-75 bin lira seviyesinde. Dolaysıyla riskli yapılarda oturan kiracılara sunulan desteğin de bu seviye de olması gerekir” dedi. Çiğdem Kezer, kentsel dönüşümde destek rakamının en az asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini söyledi.

Enflasyonist ortamda kira destek seviyesinin hakkaniyetli olmadığını kaydeden Kezer, “Kentsel dönüşümde destek rakamı en az asgari ücret seviyesinde olmalı. Ayrıca riskli yapılarda oturan kiracılar için de mal sahipleri içinde ayrı ayrı destekler sunulmalı” ifadelerini kullandı.