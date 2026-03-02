Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de 7 milyon, İstanbul’da ise 1.5 milyon konut risk altında bulunuyor. Bu konuda çalışmalar yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığındaki Daire Başkanlığı görevine ise garip bir atama yapıldı. Ankara İlahiyat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Tarım bölümü mezunu olan Oğuzhan Dinler, Kentsel Dönüşüm Mülkiyet ve Analiz Daire Başkanı oldu. Dinler, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in özel kalem müdürü olarak da bir süre görev yapmıştı.

BİLGİSİ YOK AMA EĞİTİM VERİYOR

Bu atama ‘liyakat’ tartışması daha çıkardı. Yetişmiş onlarca teknik personel varken kentsel dönüşümle hiç ilgisi olmayan bir kişinin bu göreve getirilmesi tepki çekti. Uzun yıllar Diyanet’te görev alan, bir dönem Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı çalışan Dinler, Cibuti’de altyapı projesinde görev aldı. Dinler’in deprem ve kentsel dönüşüm konusunda ise eğitimi bulunmuyor. 16 Ocak’ta göreve gelen Dinler, Kentsel Dönüşüm ile ilgili hizmet içi eğitimlere katılmaya başladı.

Liyakatsizlik diz boyu

6 Şubat depremleri sırasında da AFAD Arama Kurtarma Genel Müdürlüğü görevinde ilahiyatçı İsmail Palakoğlu’nun bulunduğu ortaya çıkmış ve büyük tartışma yaşanmıştı. Palakoğlu bu skandal sonrası görevden alınmıştı. Bir dönem TÜBİTAK Müdürlüğüne de Ankara Hayvanat Bahçesi Müdürü atanmıştı.