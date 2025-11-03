Kırıkkale Belediyesi Özel Halk Otobüsleri bünyesinde şehir içi güzergâhta direksiyon başına geçen Yeşim Hato, ilk seferine çıktı. Hato’nun göreve başlaması, yolcuların ilgisini ve takdirini topladı.

"BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞI"

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal’ın talimatlarıyla göreve başlayan Hato, vatandaşlara hizmet verecek olmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Hato, “Araç sürmeyi seviyorum. Kırıkkale’de uzun süre direksiyon eğitmenliği yaptım. Kırıkkale’nin bayan şoförlere ihtiyacı olduğunu düşünerek otobüs şoförü olmaya karar verdim. Başvurumu yaparak, değerlendirmeye aldılar. Kırıkkale Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Önal’a teşekkür ederim” dedi.

"CUMHURİYET KADINLARININ ÇOĞALMASINI İSTERİM"

Yolcular ise kadın şoförden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Çok mutlu oldum. Cumhuriyet kadınlarının çoğalmasını isterim. Daha çok olsun. Bayan şoförümüze görevinde başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.