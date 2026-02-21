Viranşehir'de Hürriyet Mahallesi'nde çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin katılmasıyla taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 1'i ağır 10 kişi, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DİĞER KAVGADA DA AİLELER BİRBİRİNNE GİRDİ, 7 KİŞİ YARALANDI

Yardımcı Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı.

1'İ UZMANÇAVUŞ 7 KİŞİ YARALANDI

Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir uzman çavuş ile 7 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.