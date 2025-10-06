Trabzon’un Yomra ve Araklı ilçelerinde yaşanan kahverengi kokarca böceği istilası paniğe yol açtı. Pencere kenarlarından duvar aralarına kadar yayılan böceklerin kısa sürede evleri sardığı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, yetkililere sert tepki gösterdi.

'VATANDAŞ ÇARESİZ'

Aydın, son bir haftada vatandaşlardan çok sayıda ihbar aldığını belirterek, “Trabzon’da kahverengi kokarca böceğiyle ilgili onlarca şikâyet, telefon ve görüntü alıyorum. Vatandaşımız çaresiz, üreticimiz endişeli! Bu durum artık görmezden gelinemez bir boyuta ulaştı” dedi.

'DEFALARCA MECLİS'TE SÖYLEDİM'

Sorunun yeni olmadığını ve uzun süredir artarak devam ettiğini söyleyen Aydın, konuyu daha önce defalarca Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdığını hatırlattı.

Aydın, “Meclis’te yaptığım konuşmalarda, araştırma ve soru önergelerimde bu tehlikeyi açıkça ifade ettim. Ancak her defasında konunun üzeri örtüldü, uyarılarımız dikkate alınmadı” ifadelerini kullandı.

'EVLERİMİZE KADAR GİRDİ'

Kokarca böceğinin bölge tarımı için ciddi bir tehdit haline geldiğini vurgulayan Aydın, böceğin yalnızca tarlalara değil, artık yaşam alanlarına da girdiğine dikkat çekti:

“Bir biyoterör unsuru gibi topraklarımıza musallat olan bu zararlı, artık evlerimizin içine girerek yaşam alanlarımızı istila etme noktasına geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumları acilen harekete geçmeye çağırıyorum. Bu sessizlik, sorumsuzluktur!”

FINDIK VE MISIRDA CİDDİ KAYIP

Uzmanlara göre, kahverengi kokarca böceği, özellikle fındık, mısır ve meyve ağaçlarında ciddi verim kayıplarına neden oluyor. Tarım yetkilileri ise kimyasal mücadelenin tek başına yeterli olmadığını, biyolojik kontrol yöntemlerinin de devreye sokulması gerektiğini belirtiyor.

PENCERELERİ BANTLIYORLAR

Trabzon’da vatandaşlar, pencereleri bantlayarak ve insektisitlerle evlerini korumaya çalışırken, üreticiler bir an önce etkili bir mücadele planının açıklanmasını bekliyor.