Gamze ELÇİ

Elinde kekiği, Meclis’te döktüğü gözyaşlarıyla tanınan 82 yaşındaki Şerife Can şimdi evinde ama maden yasası hayata geçerse evi de bostanı da elinden alınacak. Doğa talanına neden olan maden yasasıyla ev de bostan da madene feda edilecek. Çanakkale Bayramiç’teki zeytinliği için direnen Şerife Can, Sözcü TV’ye konuştu: “Maden yasası geçer de evimi yıkmaya gelirlerse kepçenin önünde yatarım, beni de öldürsünler. Ben köyümden gitmek istemiyorum. Annem, babam, kocam burada yatıyor. Ben bu yaştan sonra nerede yaşar, nerede tutunurum. Bu toprağı ektim, diktim, kendime göre bir şeyler yetiştirdim. Tozdan her şeyimiz kurudu. Geceleri tangırtıdan, ışıktan uyuyamıyorum. Hiç mi bizim insanca yaşama hakkımız yok. Neden bize ıstırap ediyorlar.”

ÇÖLLEŞTİ

Kazdağları için mücadele eden Füsun Kayra ise ekim ayından beri Cengiz Hoding’in Bayramiç’te bakır madeni inşa ettiğini belirterek şunları söyledi: “Üç köyün ortasında bakır madeni yapıyor. 5200 dönümlük ormanlık alanı katletti, milyonlarca ağacımızı kesti. Bu yasa geçerse milli parklar, ormanlar, zeytin ağaçları ve hatta yerleşim alanlarını da etkileyecek. Burası çölleşti. Biz bu yasayı geçirtmeyeceğiz.”