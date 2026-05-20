Kazı alanında yapılan incelemelerde bronz boyun halkaları, spiral bilezikler, metal iğneler ve çok sayıda kehribar boncuk ortaya çıkarıldı. Uzmanlara göre bulunan eserlerin büyük bölümü MÖ 1500 ile 1300 yılları arasına ait olabilir.

Araştırmacılar özellikle yüzlerce parçadan oluşan kehribar koleksiyonunun dikkat çektiğini belirtiyor. İlk incelemelere göre bazı boncukların Baltık kıyılarından getirildiği düşünülüyor. Bu durumun, Tunç Çağı döneminde Avrupa’daki ticaret ağlarının sanıldığından daha gelişmiş olabileceğini gösterdiği ifade edildi.

TOPRAĞIN ALTINDAN YÜKSEK STATÜLÜ TAKILAR ÇIKTI

Arkeologlara göre bulunan takılar sıradan günlük eşyalardan çok, dönemin yüksek statülü kişilerine ait olabilir. Özellikle işlemeli bronz süslerin ve özel tasarımlı boyun halkalarının dikkat çektiği belirtildi.

Uzman ekipler, eserlerin neden toprağa gömüldüğünün henüz net olmadığını açıkladı. Ancak bazı araştırmacılar bunun dini ritüeller, saklama amacı ya da dönemin kriz dönemleriyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

Kazı alanında yalnızca takılar değil, farklı dönemlere ait başka kalıntılar da bulunduğu ifade edildi. Bölgede yapılan çalışmalar sırasında 400’den fazla tarihi objenin kayıt altına alındığı belirtildi.

KEHRİBAR DETAYI ARAŞTIRMALARI HIZLANDIRDI

Bilim insanlarına göre keşfin en önemli yönlerinden biri, kullanılan kehribarın uzak bölgelerden taşınmış olması. Çünkü bu durum Tunç Çağı topluluklarının uzun mesafeli ticaret bağlantıları kurduğunu gösteren önemli işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Bulunan eserler koruma altına alınırken, uzman ekiplerin metal yapısı ve üretim teknikleri üzerinde detaylı analiz yürüttüğü açıklandı. Arkeologlara göre keşif, son yıllarda Almanya’da yapılan en dikkat çekici Tunç Çağı buluntularından biri olabilir.