TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 31. haftasında Kepezspor, sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Batman Petrolspor’u 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Kepezspor, bu galibiyetle gruptaki tüm hesapları değiştirdi.

Kepezspor’un gollerini 83. dakikada Sefa Yılmaz ile uzatma dakikalarında Rüstem Yiğit Yıkılmaz attı.

Haftalardır yenilgi yüzü görmeyen Batman Petrolspor, bu sonuçla önemli bir seri kaybı yaşadı. Galibiyetle büyük bir moral depolayan Kepezspor ise bu hafta Altay'ın konuğu olacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 75 puanlı lider Sarıyer’i, 71 puanla Batman Petrolspor takip ediyor.

Beyaz grubun küme düşme hattında ise büyük bir mücadele yaşanıyor.

KIRMIZI GRUP’TA KIYASIYA YARIŞ DEVAM EDİYOR

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta zirve yarışı kıyasıya devam ediyor. 67 puanlı lider Serikspor’u 66 puanla 68 Aksarayspor ve 63 puanla Elazığspor takip ediyor.

Alt sıralarda ise kıyasıya yarış devam ediyor. 14. sıradaki Y. Mersinspor’u, Derincespor, Nazilli Belediyespor ve Giresunspor takip ediyor.