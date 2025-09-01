Fenerbahçe transfer döneminin en çok ses getiren transferine imza atarak Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağladı.

Portekiz'den yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ile birlikte özel uçakla İstanbul'a gelen Aktürkoğlu'nu havalimanında yaklaşık 300 kişi karşıladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'daki ilk görüntülerinde yanı başında Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler’in (GFB) lideri olarak tanınan Cem Gölbaşı'nın sürekli yer alması dikkatlerden kaçmadı.

'ORADA NE İŞİ VAR?'

Milli yıldızı kolunun altına alarak havalimanı içerisinde açıklama yapacağı yere kadar getiren Cem Gölbaşı'nın o görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Bir çok suç kaydı bulunan, tutuklanan ve son olarak 21 Mart'ta cezaevinden tahliye olan Gölbaşı'nın bu büyük transferin görüntülerinde başrolde olmasına ''Orada hangi sıfatla bulunuyor?'' yorumları yapıldı.

Kasım 2024'te tehdit ve eziyet iddialarıyla yargılanan, ardından tutuklanan Cem Gölbaşı'nın, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan 5 ay sonra Fenerbahçe'nin en önemli transferinin yanında görüntü vermesi tepki çekti.

20 YILDAN 44 YILA KADAR HAPİS TALEBİYLE YARGILANDI

Fenerbahçe'nin taraftar gruplarından Genç Fenerbahçeliler’in (GFB) lideri Cem Gölbaşı, Sefa Kalya'nın ardından grup liderliğini üstlenmeye başladı.

Sosyal medyada kendisine yönelik ifadelerine öfkelendiği bir kişiye yönelik tehdit ve eziyet iddialarıyla gündeme gelen ve bir süre cezaevinde kalan Gölbaşı, 20 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandı. İddialara göre Cem Gölbaşı, sosyal medyada kendisiyle dalga geçen B.İ. adlı bir kişiyi darp etti, peruk giydirerek özür videosu çektirdi ve bu videoyu sosyal medyada paylaştı.

DAHA ÖNCE 2 KEZ SUİKASTE UĞRADI

Bakırköy Başsavcılığı soruşturmasına göre; “Red Kit çetesi” Ağustos 2023’te Cem Gölbaşı’na Bağcılar Güneşli’de uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemiş, saldırıda 2 kişi ağır yaralanırken Gölbaşı yara almadan kurtulmuştu. Ancak bu Gölbaşı’na yönelik ilk saldırı değildi. 2022 yılında da Sarıyer’de çıkan tartışmada Gölbaşı’na fiziki saldırı düzenlenmişti.