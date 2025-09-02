Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu’ndan eski takımı Bodrum FK da kazanç sağladı. 2016-2017 sezonunda yeşil-beyazlı formayı terleten başarılı futbolcu, UEFA Dayanışma Bedeli kapsamında Bodrum temsilcisine yeniden kazandırdı.

FENERBAHÇE’YE İMZA ATTI, ESKİ KULÜBÜ KAZANDI

Geçtiğimiz hafta UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Fenerbahçe'ye attığı golle dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, kısa süre sonra sarı-lacivertli kulübe 22.5 milyon Euro + bonuslar karşılığında transfer oldu. Bu dev transfer, Kerem’in futbolculuk kariyerinin ilk basamaklarını çıktığı kulüplere de gelir getirdi.

UEFA’DAN DAYANIŞMA PAYI: SADECE BODRUM DEĞİL

Bodrum FK, UEFA Dayanışma Bedeli kapsamında 113 bin Euro’yu kasasına koydu. Sadece Bodrum değil; Gölcükspor, Hisareynspor, Karacabey Belediyespor, 24Erzincanspor ve Başakşehir gibi Aktürkoğlu’nun forma giydiği diğer kulüpler de bu ödemeden pay aldı.

BODRUM’DA 4 GOLLE PARLAMIŞTI

Kerem Aktürkoğlu, 2016-2017 sezonunda Bodrum FK formasıyla toplam 27 maça çıkmış ve bu karşılaşmalarda 4 kez fileleri havalandırmıştı. Genç oyuncunun o dönemki performansı, kariyerinde üst seviyelere tırmanmasının ilk işaretlerinden biri olarak kabul ediliyor.