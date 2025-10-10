Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadın basketbol takımı için düzenlenen sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Özbek, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer ile ilgili çıkan sözleşme konusu hakkında gelen bir soruya cevap verdi.

'FIFA VE UEFA CEZA VERİYOR'

Basın toplantısında kendisine yöneltilen, "Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile iki sözleşme yaptığı, sözleşmesinin asgari ücret üzerinden TFF'ye bildirildiği ama esas ücretinin Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Safi tarafından karşılandığı doğrulandı. Tek tip sözleşme eleştirisi zaman zaman Galatasaray'a da yöneltildi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun da bu konuda bir açıklaması vardı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna başkan Dursun Özbek cevap olarak şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama, tartışmaya gerek bırakmadan aleniyet kazandırmıştır. Ne yaptıklarını kulüp olarak, nasıl bir sözleşme yapıldığını kendileri açıkladılar zaten. Burada TFF Başkanımız Sayın Hacıosmanoğlu'nun sözleşmelerle ilgili ne kadar hassas olduğunu, konunun kendisi için ne kadar önemli olduğunu söyledi. Bunun da takipçisi olacağını defalarca ifade etti.''

'ÇALIŞMA BAŞLATTIKLARINI SÖYLEDİ'

''Geçen TV konuşmasında da buna benzer açıklamalarda bulundu. Konu sadece Türkiye içerisinde konuşulan bir konu değil, FIFA ve UEFA nezdinde yaptırımları oluyor. Canlı örnekleri var. UEFA, Fransa ve İngiltere'deki kulüplere karşı uyguladığı müeyyideleri hatırlarsak benzer olaylardan kaynaklandı. Değerli TFF Başkanımızın yaptığı açıklamaları, tek tip sözleşmeyle ilgili konuştuklarını dikkate alırsak konu üzerine ciddiyetle eğilecektir. Konuyla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi. İzleyeceğiz. Konu sadece a takımı, b takımı, c takımı işi değildir. Konu Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendiriyor.''

''Çetin bir rekabet içinde tüm kulüpler; şampiyonluk yarışması, kümede kalma yarışması, harcama limitleri... Tüm bunlara etki ediyor. Onun için TFF'nin konuyla ilgilendiğini, ilgileneceğini düşünüyorum. Konunun bir veya iki kulüp bazına indirgenmesine karşıyım. Konuya Türk futbolunun sorunu olarak eğilmek ve değerlendirmek lazım."