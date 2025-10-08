FIFPro'nun yayınladığı "Oyuncu Sağlığı ve Performans Etkisi" raporunda, 2024-25 sezonunda Avrupa'da en çok forma giyen oyuncular listesi belli oldu. Fenerbahçe’nin Benfica’dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, ‘Oyuncu Sağlığı ve Performans Etkisi’ raporunda ilk 5’e girdi.

26 yaşındaki futbolcu, Benfica formasıyla lig ve kupada 40, Avrupa kupalarında 18 ve 1 hazırlık maçı olmak üzere 59 kez sahaya çıktı. Milli Takım'da da 10 maça çıkan Kerem, toplamda 69 karşılaşmada görev aldı.

ZİRVEDE MODRIC BULUNUYOR

Listenin ilk sırasında Real Madrid'den Milan’a transfer olan Modric bulunuyor. Hırvat futbolcu Madrid ekibi ile 66 ve Milli Takımı'yla 10 olmak üzere toplam 76 maça çıkarak zirvede yer aldı. Onu, takım arkadaşı Valverde, PSG'den Ruiz, Inter'den Bastoni ve Kerem Aktürkoğlu izledi.