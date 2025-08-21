Kerem Aktürkoğlu’nun transfer süreci, Fenerbahçe ile Benfica arasında satranç oyununa dönüştü. “İmza an meselesi” denilirken milli futbolcu, Şükrü Saracoğlu çimlerine rakip formayla çıktı. Benfica ilk 11 paylaşımında Kerem’in fotoğrafını öne çıkarırken, yıldız oyuncu sahaya sarı-lacivertli tribünlerin alkışları eşliğinde adım attı.
Kerem de bu jesti karşılıksız bırakmadı. Portekiz basını, Benfica’nın oyuncuyu elinde tutma kararı aldığını öne sürerken, Fenerbahçe yönetimi rövanş maçının ardından transferin noktalanacağına inanıyor. 76’da yerini Barreiro’ya bırakan Kerem yine alkışlarla kenara geldi.
