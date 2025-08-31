Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem İstanbul’a doğru yola çıktı. Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'nun formayı giydiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Safi yaptığı açıklamada, “İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul'a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu” ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlunun bu fotoğrafı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından oldukça beğenildi.... Görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Sarı lacivertliler Kerem Aktürkoğlu transferini resmen duyurdu. Yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."