2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Türkiye ile Gürcistan arasında Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu, attığı iki golle yıldızlaştı.

Milli Takım kampında Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün'ün aralarının açık olduğu iddia edilmişti. İkili, atılan gollerden sonra birbirlerine sarılarak dedikodulara nokta koydu. İki futbolcunun özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun ikinci golünden sonra verdikleri poz, iddialara adeta yanıt verir nitelikteydi.

Mert Müldür'ün henüz 3. dakikada gelen golünden sonra Kerem Aktürkoğlu, 41. dakikada farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan kullandığımız serbest vuruşta Arda Güler ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Ceza sahasında yaşanan karambolden sonra penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi.

Karşılaşmada 52. dakika oynanırken Kerem Aktürkoğlu bir kez daha sahneye çıktı.Savunmanın yaptığı pas hatasını değerlendiren Yunus Akgün topu Arda Geler'e kazandırdı. Arda Güler bekletmeden pasını tekrar Yunus Akgün'e gönderdi. Ceza sahasına giren Yunus Akgün penaltı noktasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nui gördü. Kerem Aktürkoğlu yerden yaptığı vuruşla topu bir kez daha ağlara gönderdi.

Bu golden sonra pası veren Yunus Akgün ve golü atan Kerem Aktürkoğlu, birbirlerine sarılarak aralarında sorun olduğu iddialarına sahada yanıt vermiş oldu.