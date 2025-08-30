Galatasaray taraftarları, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer süreciyle ilgili Dursun Özbek ve yönetime tepki gösterdi.

Portekiz ekibi Benfica, Kerem'in Fenerbahçe'ye transfer koşulları hakkında öncelik hakkı bulunan Galatasaray'a bilgilendirme yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sarı-kırmızılar, 5 gün beklemesi halinde Fenerbahçe Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'nu UEFA Avrupa Ligi listesine yazamayacaktı. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan Rizespor maçı öncesi yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye sorun çıkarmayacakları duyurdu.

Bu gelişme üzerine Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medya üzerinden başkan Dursun Özbek ve yönetimi istifaya davet etti. Kısa süre içerisinde X'te açılan "Dursun Özbek istifa" hashtagi gündeme girdi ve 100 binin üzerinde etkileşim aldı. Türkiye gündemine oturan bu hashtag ve istifa çağrıları bazı Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.