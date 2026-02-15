Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, bol gollü geçen Trabzon deplasmanını 3-2'lik galibiyetle kapatarak zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle parlayan isimlerden olan Kerem Aktürkoğlu ise maç sonu röportajda bir anlık gafıyla gündeme geldi.

90 dakikanın sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Aktürkoğlu, "Takım olarak performansımız harikaydı. Maça güzel başladık, pozisyonlara girdik. Trabzonspor'un oyun şablonu vardı, böyle bir şey yapacaklarını tahmin ediyorduk. İstemediğimiz bir gol yedik ama oradan geri dönmeyi bildik, hiç düşmeden müthiş mücadele verdik. Hak eden bizdik. Herkesin ayağına, yüreğine sağlık. Skora katkı sağlayınca insan mutlu oluyor. Güzel futbol seyrettiğimiz için mutluyuz. Çok zor deplasmandan 3 puanla dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

ANLIK HATASI ÇOK KONUŞULDU

Öte yandan milli futbolcu açıklama yaptığı sırada rakipten bahsederken kısa süreli bir dil sürçmesi yaşadı. Milli futbolcu, Trabzonspor yerine bir anlığına 'Galatasaray' ismini kullandı. O anlar, kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu...

SON İKİ MAÇTA 4 GOLE DİREKT KATKI

Bir sürelik suskunluğunun ardından geçen hafta Gençlerbirliği karşısında 2 gol bulan Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor derbisinde de 1 gol ve 1 asist yaparak son iki maçtaki skor katkısını 4 gole çıkardı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 29 maça çıkan 27 yaşındaki milli futbolcu, 9 gol ve 6 asist ile 15 gole direkt katkı sağladı.