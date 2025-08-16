Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu bombasını patlatmak üzere… Fenerbahçe ile Benfica arasındaki pazarlıklar tıkandı. Kanarya 25 milyon Euro’luk teklifini milli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynatamayacağını gerekçe göstererek 20’ye düşürdü. Bunun üzerine Benfica sert tepki gösterip, görüşmeleri sonlandırdı.

BÜTÇE 25’E YÜKSELTİLDİ

Bu krizi fırsat bilen Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti. Aslında yıldız futbolcuyla Türkiye’den ilgilenen ilk kulüp siyah-beyazlılardı... Orkun Kökçü’yü alırken Kerem için de nabız yoklandı ancak görüşmeler ilerlemedi. Başkan Serdal Adalı, “Benfica zaten Kerem’in Türkiye’ye gelecekse bizde oynamak istediğini biliyor” diyerek ilk mesajı vermişti. Kanat transferine 20 milyon Euro’luk bütçe ayıran Kartal, Kerem için rakamı 25’e çıkarmaya hazır.