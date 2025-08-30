Kerem Aktürkoğlu, artık F.Bahçe’nin futbolcusu. Ama transfer sürecindeki krizler bitmek bilmiyor. “Play-off maçı sonrası transferi bitirelim” diyen Benfica yönetimi, son dakikada bile Kerem’i F.Bahçe’ye satmamaya çalıştı. Sarı-la- civertliler, “Söz verdiniz. Nasıl olur” derken, Kerem de ısrar edince Benfica ikna oldu. Sarı-lacivertliler, Benfica’ya 22.5 milyon Euro bonservis bedeli, 2.5 milyon Euro da bonus ödeyecek.

İPLER G.SARAY’IN ELİNDE

Kerem 4.5 milyon Euro artı 500 bin Euro bonus olmak üzere yılda 5 milyon Euro kazanacak. Benfica, G.Saray’ı Kerem’in transfer koşulları hakkında bilgilendirdi. G.Saray’ın Kerem’i transfer etmede öncelik hakkı var ve Benfica’ya 5 gün içinde cevap vermeli. Sarı-kırmızılılar, 5 gün beklerse F.Bahçe, Kerem’i Avrupa Ligi listesine yazamaz. UEFA’ya isim bildirme 2 Eylül’de sona eriyor.