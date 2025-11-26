Fenerbahçe'de milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Ferençvaroş mücadelesi öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir rakiple oynayacaklarını belirten Kerem “Ferençvaroş çok iyi bir takım. Bireysel olarak öne çıkan oyuncular var. Takım olarak zorlanacağımız, güzel bir maç olacak. Kendi sistemine bağlı, etkili ataklar yapan, savunmada blokları güzel kapatan bir takım. Zor ama güzel bir maç olacak. Yarın yüzde yüzümüzle sahaya çıkıp kazanacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Son maçlarda geri düştükleri hatırlatılan yıldız futbolcu “Geriye düşmek takımı moral olarak düşürüyor. Soyunma odasına girince herkes maçı çevireceğimizi söyledi. Hocamız da bu konuda herkes inanıyor mu diye sordu, herkes inandığını söyledi. İnanmak başarmanın yarısı ama sahaya karakter koymak gerekiyor. Sadece inanmak yetmiyor. Sonradan girenler, yedek kulübesindekiler çok güzel bir ortam vardı. Çevirebileceğimizi biliyorduk ama 5 gollü bir galibiyet beklemiyorduk. Güzel bir skorla Rize'den dönmek mutlu etti. Umarım bir daha böyle geri düşmeyiz, dönmek zor oluyor.” diye konuştu.

DERBİ SÖZLERİ

Kerem Aktürkoğlu, derbiye ilişkin gelen soruya da şu yanıtı verdi: "Bizim şu an derbiyle ilgili bir düşüncemiz yok. En önemli maçımız, bir sonraki maçımız. Tek düşüncemiz yarınki maç. Derbiyle ilgili henüz hiçbir şey konuşmadık. Yarını güzelce atlatalım, ondan sonra derbiyi düşünürüz.. Derbiyi daha düşünmüyorum. Önce Avrupa var. Ona motiveyiz. Geldiğimden beri farklı motivasyonum var. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istediğim için ülkeme geri döndüm. Benim motivasyonum hep olumlu olacaktır. Takım olarak çok güzel motivasyonumuz var. İleriki süreçlere aynı şekilde aktarırsak çok daha güzel günler olacaktır. Fazlasıyla motiveyim.”

Takıma katkı vermek için mücadele ettiğini ifade eden Kerem Aktürkoğlu “Ben takımıma skor olarak katkı sağlamasam da 90 dakika koşarak katkı sağlamak için buradayım. Hepimiz bunun için buradayız. Her futbolcu gol atmak asist yapmak ister, gol atınca adrenalin çok farklı. Attıkça daha çok atası geliyor insanın. Benim için büyük bir kriter değil. Futbolu bilen insanlar, hocalarımız, benim için onların değerlendirmesi önemli. Bu zamana kadar onlardan güzel geri dönüşler aldım. Gol atarsam, asist yaparsam daha büyük mutluluk yaşarım. Atamasam da performansım olumlu olacaktır, mücadelemle sahada olacağım.” değerlendirmesinde bulundu.