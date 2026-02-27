İstanbul'da İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'a sarsıcı şekilde 3-0 kaybeden Fenerbahçe, dün Ada'daki deplasmanda 2-1 kazanmasına rağmen toplamda 4-2'lik skorla elendi. İngiltere'deki iki golün de sahibi olan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından şu değerlendirmeleri yaptı:

"İlk maç 3-0 bitmişti ve 'hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz' dedik. Hafta sonu acı verici bir şekilde taraftarımızı üzdük. Fenerbahçe'nin pes etmeyeceğini göstermek istedik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kazandık ve başımız dik bir şekilde Avrupa'ya veda ettik. Yapacak bir şey yok. Taraftarımızı biraz olsun sevindirdiysek ne mutlu bize.

"F.BAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUĞU İÇİN SOL BEK BİLE OYNARIM"

Herkes için yoğun bir fikstür var. Bahane değil. Önümüzde böyle bir fikstür var. Bu fikstürden güzel skorlarla ayrılacağımızı düşünüyorum. Ligin sonunda da şampiyon olan taraf biz olacağız. Kaleye yakın oynadığımda mutlu oluyorum, seviniyorum. Takıma daha fazla katkı sağladığımı düşünüyorum. Normal kanat oyuncularına göre farklı bir stilim var, kanat forvet olarak oynuyorum.

Sezon başı Tedesco ile görüşmemiz oldu. İlk geldiğinde ileri uca daha yakın oynatacağını söyledi ama belli başlı sebeplerden olmadı. Ben de nerede görev verirse oynayabileceğimi söyledim. Gol atmam önemli değil, mücadele ederim, savaşırım. Önemli olan Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Gerekirse orta saha, gerekirse sol bek bile oynarım."