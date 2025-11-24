Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti.
Sarı lacivertliler, aldığı bu sonuçla puanını 31'e yükseltirken 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray derbisine 1 puan geride ve moralli girdi.
Maçın ardından stadyumdan ayrılan Kerem Aktürkoğlu, muhabirlerin derbiye yönelik sorularıyla karşılaştı.
Bir dönem Galatasaray forması giyen ve bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcuya, "Galatasaray maçında gol atar mısın, taraftar soruyor?" sorusu yöneltildi.
Kerem ise yalnızca "İnşallah" yanıtını verdi.
Kerem Aktürkoğlu'nun cevabı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.