Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, zorlu derbide RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar dev derbiyi 3-0 kazandı.
Dev maçın 13. dakikasında Fenerbahçe penaltı kaçırdı. Topun başına geçen Talisca, sağ taraftan meşin yuvarlağı auta gönderdi.
Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, penaltı atışı esnasında büyük heyecan yaşadı. Talisca'nın topa geldiği anlarda yere çöken milli oyuncu, topun auta yollanmasının hemen ardından büyük üzüntü yaşadı. Bu anlar anbean olarak kameralara yansıdı.