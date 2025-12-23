Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, kupaya mağlubiyetle başladı. Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, 33. dakikada Cerny'nin golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Golden sonra rakip yarı sahada daha fazla gözüken sarı-lacivertliler, 43. dakikada Marco Asensio'nun penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı. Maçın ikinci yarısında oyun sık sık dururken, iki takımda pozisyon üretmekte zorlandı. Müsabakanın uzatma dakikalarında Beşiktaş, 90+1. dakikada Cerny ile bir gol daha buldu ve sarı-lacivertliler sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90. dakikada yerini genç futbolcu Alaettin Ekici'ye bırakan Kerem Aktürkoğlu, maçın son düdüğü ile birlikte büyük üzüntü yaşadı. Kerem Aktürkoğlu'nun yedek kulübesinde boynu önde tek başına oturduğu görüntüsü geceye damga vurdu. Sezon başında Benfica'dan 22.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Kerem Aktükroğlu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 19 resmi maçta 5 gol atarken, 3 de asiste imza attı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.