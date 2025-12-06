Trednyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Kerem Aktürkoğlu, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Söyleyecek hiçbir şey yok. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Böyle olmasını biz de istemezdik. 1-0'dan sonra maçı koparabilirdik. Böyle durumlarda biraz daha akıllı olup maçı bitirmemiz lazım. Maalesef istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Söyleyecek pek bir şey yok."