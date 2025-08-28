Benfica, Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı yönündeki iddiaları, iki takımın Şampiyonlar Ligi play-off maçına birkaç saat kala yalanladı.



Portekiz kulübü, anlaşma olduğuna yönelik haberlerin istikrarı bozmaya yönelik bir girişimden başka bir şey olmadığını duyurdu. Benfica’dan yapılan açıklamada “Aktürkoğlu’nun satışı için bir anlaşma yok. Çünkü başkanlardan hiçbiri yemekte değildi” ifadeleri kullanıldı.

GOLDEN SONRA SEVİNMEDİ



Bu arada Kerem, F.Bahçe’ye attığı golden sonra sevinmedi. Milli futbolcu, takımının sahada en iyi futbolcusu olarak dikkat çekti. Kerem, oyundan alkışlarla çıktı.