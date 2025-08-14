Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi arap saçına döndü...

Sports Digitale'in haberine göre; Benfica ile Kerem Aktürkoğlu için 22,5 milyon Euro + 2,5 milyon Euro bonus karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen, bugün yaptığı teklifi geri çekti.

Kerem Aktürkoğlu için planlanan uçuş planı bu sebeple iptal edildi. Benfica bu duruma sert tepki gösterdi ve görüşmelere ara verdi.

Öte yandan 25 milyon euroluk teklifini geri çeken Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu için 18 milyon euro civarında yeni bir resmi teklif yaptığı, Benfica'nın ise teklifi değerlendirmeye almadığı belirtildi.

PORTEKİZ PERFORMANSI

Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.