Benfica Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe maçı kamp kadrosuna dahil etti... Fenerbahçe milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili transfer görüşmeleri sürerken, oyuncu takımın İstanbul kafilesine dahil edildi.

Bruno Lage yönetimindeki Portekiz ekibi, Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk ayağında Fenerbahçe ile karşılaşmak için TSİ 14.20'de İstanbul'da olacak.

BRUNO LAGE KARARINI VERDİ

Kerem’in transfer görüşmeleri nedeniyle kafileye dahil edilip edilmeyeceği merak konusuydu. Ancak teknik direktör Bruno Lage, oyuncuyu kadroya alarak sahaya çıkma ihtimalini güçlü şekilde gündeme getirdi. Bu karar, hem Benfica hem de Fenerbahçe açısından dikkatle takip ediliyor.

BASIN TOPLANTISI VE ANTRENMAN

Saat 18.15'te teknik direktör Bruno Lage ve Benfica’dan bir futbolcu, Kadıköy’de maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek. Ardından takım, Şükrü Saracoğlu Stadı’nda basına açık adaptasyon antrenmanına çıkacak.

OYNAYACAK MI?

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma yolunda büyük önem taşıyan Fenerbahçe-Benfica mücadelesi, Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak. Bu karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu’nun oynayıp oynamayacağı büyük merak konusu. Kerem'in Kadıköy performansı hem sportif açıdan hem de transfer süreci bakımından belirleyici olacak.