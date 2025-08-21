UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz'in Benfica takımıyla 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, turu ikinci maça bıraktı. Portekiz ekibinde maça ilk 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu 77. dakikada oyundan alındı.

26 yaşındaki oyuncu oyundan çıkarken Fenerbahçe yedek kulübesinin önünden geçti ve sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ile el sıkıştı. Bu anların ardından tribünlerden büyük alkış sesi geldi… İkilinin el sıkışması sosyal medyada da büyük yankı buldu.

MOURİNHO’DAN KEREM AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçının ardından Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu. Mourinho'nun sözleri şu şekilde: "Bence Benfica sportif anlamı düşündü, ekonomik anlamı düşünmedi. Benfica, oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama şu andaki sportif duruma önem verdi. Hoca, oyuncunun oynamasını istedi ve rövanşta da onun oynarken göreceğimizi düşünüyorum. Ekonomik anlamda çok şüphe duymadılar. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattılar. Benim için Kerem'in oynaması büyük bir sürpriz olmadı."