Kerem Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde hayatını kaybeden babası Sadri Alışık'ı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla andı.

"O SELAM BİR SELAMDAN BİR FAZLASI OLDU"

64 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Yolculuk bir sıcak selam ile başladı.. Ve o selam bir selamdan bir fazlası oldu... Sadri Alışık her selam verdiğinde yüreğimizden kuşlar havalandı gökyüzüne.. Şimdi Sadri Alışık'a her selam verdiğimizde gökyüzü kuşları yolluyor yüreğimize... Yokluğunda 30. yıl... Özlem, minnet, rahmet ve sevgiyle..."

"ANNEMLE BABAMIN GÖLGESİNDE KALMAMAK İÇİN ÇOK ÇABALADIM"

Öte yandan Kerem Alışık daha önce konuk olduğu bir programda, annesiyle babasının gölgesinde kalmamak için çok çabaladığını itiraf etmişti.

Babasının Sadri Alışık, annesinin Çolpan İlhan, dayısının Atilla İlhan olması sebebiyle çok şanslı olduğunu söyleyen Kerem Alışık, bunun olumsuz bir tarafı da olduğunu şu sözlerle anlatmıştı:

"Kendini kanıtlamak için iki kere mücadele ediyorsun. Çünkü aile şansından dolayı olumsuz düşünceler olabiliyor. Ben iyi not aldım, 'babasının oğlu' dediler. Profesyonel futbol oynadım yine öyle dediler. Bu yüzden onu aşmak için daha çok çabalıyorsun. Sonuçta gölgede kalanın gölgesi olmaz."