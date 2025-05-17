Sanatıyla İstanbul'u, Anadolu'yu ve Türkiye'nin insanlarını dünyaya tanıtan, dünyayı da çektiği fotoğraflar ve gerçekleştirdiği röportajlarla Türkiye'ye aktaran Ara Güler'i anlatacak film, 'Merhaba' başlığıyla izleyiciyle buluşacak.
Film, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilk ortak uzun metrajlı film prodüksiyonu olma özelliği taşıyor.
Aynı zamanda film, iki ülke arasında dostluk ve kültürel işbirliğinin simgesi olarak sinema dünyasında güçlü bir köprü kurmayı hedefliyor.
Proje, bu yıl 78. kez düzenlenen 2025 Cannes Film Festivali kapsamında 'Marche du Film' bölümünde tanıtılacak.
Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Ela Alyamaç ve Aren Perdeci üstleniyor.