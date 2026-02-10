ABD'li yazar Abby Jimenez'in büyük ilgi gören romanı 'Yours Truly'daki 'Jacob' karakteri için Kerem Bürsin’den ilham aldığını açıklamıştı. Sylvester Stallone'nun yapım şirketi olan Balboa Productions, kitabın sinema ve televizyon haklarını satın aldı. Sylvester Stallone'nun kızlarından Sophia Stallone'nun da aralarında olduğu yapım ekibi Kerem Bursin ile görüşmek üzere ABD'deki ajansıyla iletişime geçti. Bürsin’in, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği ABD seyahati sırasında yapımcılarla bizzat masaya oturarak projenin detaylarını görüşmesi bekleniyor. 'Yours Truly'un sinema filmi mi yoksa dizi mi olacağı konusunda henüz bir açıklamada bulunulmadı.

